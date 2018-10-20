Кокорина и Мамаева перевели из карантина

Он отметил, что в камерах есть все необходимое, а жалоб от футболистов не поступало. По словам Мельникова, камера Кокорина оснащена возможностью общаться с сотрудниками СИЗО через видеосвязь.

Представитель ОНК рассказал, что Мамаев посетил в пятницу 19 октября храм, который находится на территории СИЗО, и встретился с отцом. У других обвиняемых свиданий с родственниками пока не было.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд принял решение оставить в СИЗО до 8 декабря Александра и Кирилла Кокориных , а также Павла Мамаева.