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Два пострадавших в римском метро россиянина прооперированы
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Двум российским болельщикам была сделана операция в Риме после обрушения эскалатора 

Газета.Ru + ещё 253 1 час назад
Фото: ANSA/PERI-PERCOSSI/ilsole24ore.com
Двум российским болельщикам ЦСКА, которые пострадала после обрушения эскалатора в римском метро, была сделана операция, сообщает "Советский спорт".
Об этом проинформировал официальный твиттер посольства России в Италии.
Напомним, происшествие случилось незадолго до матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в столице Италии. Пострадало около 30 человек, в числе которых и болельщики российского клуба. Как информируют СМИ, один из фанатов лишился ноги.
Ранее сообщалось, что в РФС готовы оказать помощь пострадавшим в Риме.
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