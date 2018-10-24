Два пострадавших в римском метро россиянина прооперированы

Об этом проинформировал официальный твиттер посольства России в Италии.

Дипломат Посольства находятся с пострадавшей в больнице «Санто Спирито», Lungotevere in Saxia, 1. pic.twitter.com/OFU0e5r3bN— RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 23 октября 2018 г.

Напомним, происшествие случилось незадолго до матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в столице Италии. Пострадало около 30 человек, в числе которых и болельщики российского клуба. Как информируют СМИ, один из фанатов лишился ноги.