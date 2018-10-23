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Магнуссон оценил предстоящий матч против «Ромы»
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Защитник ЦСКА Магнуссон оценил предстоящий матч против «Ромы» 

RT на русском + ещё 32 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в беседе с газетой «Известия» оценил предстоящий матч против «Ромы» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Думаю, у ЦСКА есть шансы в игре с «Ромой». «Реал» обыграл римлян, потом они одолели «Викторию», а нам удалось победить мадридцев. Это говорит о том, что в нашей группе каждый может обыграть каждого», — заявил футболист.
Тем не менее, отметил он, всем понятно, что «Реал» и «Рома» — очень сильные команды.
Как полагает Магнуссон, армейцы постараются проявить свои лучшие качества, хотя им будет не хватать капитана Игоря Акинфеева.
Ранее сообщалось, что Акинфеев отправился в Рим на матч ЛЧ против «Ромы», несмотря на дисквалификацию.
Также ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера.
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