Защитник ЦСКА Магнуссон оценил предстоящий матч против «Ромы»

«Думаю, у ЦСКА есть шансы в игре с «Ромой». «Реал» обыграл римлян, потом они одолели «Викторию», а нам удалось победить мадридцев. Это говорит о том, что в нашей группе каждый может обыграть каждого», — заявил футболист.

Тем не менее, отметил он, всем понятно, что «Реал» и «Рома» — очень сильные команды.

Как полагает Магнуссон, армейцы постараются проявить свои лучшие качества, хотя им будет не хватать капитана Игоря Акинфеева

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправился в Рим на матч ЛЧ против «Ромы», несмотря на дисквалификацию.