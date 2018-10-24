Ещё
Пострадавшему в метро Рима фанату ЦСКА сохранят ногу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пострадавшему в метро Рима фанату ЦСКА не требуется ампутация ноги 

Газета.Ru + ещё 280 46 минут назад
Представитель посольства России в Риме рассказал о состоянии пострадавших в римском метро болельщиках столичного ЦСКА, передает Sport24.
Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА в римском метро обрушился эскалатор. Пострадали, как минимум, 30 человек.
"Трое находятся в больнице Umberto I. Двое мужчин с переломами находятся на операции, одна девушка переведена в отдел хирургии, ничего страшного. Родственники двоих уже были больнице, завтра после 12 приедут на посещение.
У одного парня была угроза ампутации, операция еще идет, но пару часов назад врач сказал, что нет необходимости.
Состояние не очень тяжелое у пострадавших. Продержат их тут от 48 часов до 7 дней, не дольше", — сообщил представитель посольства.
Он также опроверг информацию о том, что болельщики были в состоянии алкогольного опьянения.
"Потерпевшие здесь — трезвые. Более того, остальные пострадавшие, с которыми мы говорили, тоже не показались пьяными", — заключил он.
Ранее двум российским болельщикам была сделана операция в Риме после обрушения эскалатора.
Газета.Ru: последние новости
Россиянин лишился ноги в результате ЧП в римском метро На место Карреры предложили рассмотреть экс-тренера "Крыльев Советов" Жена Кержакова отсудила у него право на ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошмар в Риме: фанат ЦСКА лишился ноги3
После ЧП в римском метро болельщики устроили драку122
Криминальный авторитет рассказал о судьбе Мамаева и Кокорина12
Российские болельщики обрушили эскалатор в римском метро163
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме51
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Статьи
00:40
«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро
Футбол Статьи
01:04
«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу
Футбол Статьи
00:41
Кокорин и Мамаев дорвались до тренажеров
Футбол
00:40
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
Футбол
00:20
«Был алкоголь, потом наркотики»: у Кержакова отобрали сына
Футбол Статьи
00:20
Решена судьба ребенка Кержакова
Футбол Общество
00:36
Как заработать на матчах Лиги чемпионов
Футбол
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
03:35
С кем делят камеру Кокорин и Мамаев
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение