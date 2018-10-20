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«Енисей» и «Оренбург» разошлись ничьей
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«Енисей» и «Оренбург» разошлись ничьей 

News.ru + ещё 18 4 часа назад
Фото: vk.com/fcenisey
Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Енисей» — «Оренбург» завершился нулевой ничьей. Таким образом, красноярцы продлили до шести игр серию без побед в чемпионате. (две ничьи, четыре поражения).
«Оренбург» в двух последних встречах РПЛ сумел набрать четыре очка. В активе команды 15 баллов, это позволило ей расположится на 8-м месте в турнирной таблице. «Енисей», в свою очередь, находится на 16-й строчке.
Следующим соперником «Оренбурга» станет тульский «Арсенал», а красноярский клуб встретится с «Локомотивом».
Матчи пройдут 27 и 28 октября соответственно.
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