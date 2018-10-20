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В «Барселоне» высказались о возвращении Неймара
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Тренер «Барселоны» назвал возможное возвращение Неймара спекуляцией 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал возможное возвращение нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в ряды каталонского клуба, передает "Советский спорт".
Наставник заявил, что пока у руководства "Барсы" нет в планах приобретения бразильца.
"Можно думать об этом вопросе в любое время по ходу сезона, но Неймар играет за другую команду. Это все спекуляции. Сейчас даже не трансферное окно, поэтому я не могу обсуждать это. Это не то событие, которое может произойти в следующем месяце. В футболе все может произойти, но это сложно, маловероятно", — подчеркнул Вальверде в интервью AS.
"Барселоне" предстоит встреча с "Севильей" 20 октября в 21.45 по московскому времени в рамках чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что Неймар подарил свою футболку полузащитнику московского "Спартака" Джано Ананидзе.
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