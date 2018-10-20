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Боккетти: «Промес скучает по „Спартаку“
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Бокетти рассказал, что Промес скучает по «Спартаку» 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: Stanley Gontha globallookpress.com
Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, что продолжает общаться с бывшим товарищем по команде Квинси Промесом перешедшим в «Севилью».
«Да, мы общаемся с Квинси по WhatsApp. Он пока мало играет в Испании. «Севилья» — сильная команда, в ней есть хорошие нападающие, которые сейчас забивают. А ещё он всегда пишет, что скучает. Мы по нему — тоже», — приводит слова Боккетти пресс-служба «Спартака».
Голландец играл за «Спартак» с 2014 по 2018 годы, и за это время провёл 135 матчей во всех турнирах и забил 66 мячей. Летом 2018 года он перешёл в «Севилью», и уже провёл восемь матчей, но ещё не отличился результативными действиями.
Ранее Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в основу «Спартака», но не ставил никаких требований руководству клуба.
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