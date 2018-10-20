Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеров

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги. В первом тайме команды обменялись голами: на гол Антона Мирончука спустя минуту ответил точным ударом Сверрир Ингассон. Во второй половине встречи победу «железнодорожникам» принес Соломон Кверквелия . Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Ростовский автобус и обмен голами

Автор «Советского спорта» Константин Кринский акцентировал внимание на том, что с первых минут «Ростов» стал действовать от обороны.

«Практически сразу после стартового свистка игра приобрела смысл "кто мяч потеряет, тот и проиграет", потому что соперники ждали и готовились к контратакам. Ростовский автобус вынуждал "Локо" заниматься нелюбимым делом — позиционной атакой. Гости грамотно перекрывали практически все свободные зоны и почти не позволяли "железнодорожникам" подходить к своим воротам ближе начала штрафной площади.

После 15-20 минут первого тайма Фернандеша окончательно выключили из из позиционного созидания. Разгонять атаки пытались Крыховяк и Баринов, на резко менять мысль и вектор атаки — братья Миранчуки. Полузащита москвичей медлила и периодически теряла мяч. "Ростов" подобно стервятнику подбирал его и нес к воротам Гильерме. Жарко там было редко, Игнассон плохо цеплялся за передачи понизу, а весь верх снимали Кверквелия и Чорлука.

Нелогичные и не вытекающие из хода встречи голы-нежданчики оживили трибуны "РЖД Арены" на 27-й минуте. Сначала каким-то чудом Антон Миранчук получил мяч справа в штрафной Абаева, продавил защитника и с острейшего угла зарядил в дальнюю "девятку". В такие моменты голкиперы ждут прострела, но никак не прицельного удара. Абаевский гол, иначе не скажешь.

И пока "Локомотив" радовался "Ростов" развел мяч с центра и полетел отыгрываться. Болельщики хозяев прокричали счет матча и через секунду после он изменился. В первой же атаке ростовчане заработали угловой, оттуда закрутили в ворота. Гилерме такие мячи никогда намертво не брал, и в этот разрешил выбить. А никем не прикрытый Ингассон оказался первым на добивании красиво в падении сравнял счет. Следующие полтайма прошли в борьбе, не более того», — констатирует Кринский.

Палыч снова в деле

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов заметил, что большая часть матча на поле шла равная борьба, в которой решающим стал пусть и случайный, но красивый удар Кверквелии.

«Большую часть своего матча "Локо" с "Ростовом" были унылы — шла равная и жесткая борьба, а два гола подряд в первом тайме оказались мало что значащими деталями. В остальном — много брака, мало креатива, как будто матч на предсезонке, где главное — дать объем, а моменты создаются случайно.

И все же, каким бы случайным ни получился гол Кверквелии, это было красиво. Пусть стандарт, пусть вопреки вязкой логике игры, зато какой удар Баринова через себя! Кажется, сейчас им с Денисовым в опорной зоне вдвоём тесновато — это бросалось в глаза даже в этом матче. Но кто знает, сколько еще будет играть в "Локо" ветеран Гарик? А Баринов — пока даже не в расцвете, ему 22 года, все впереди. Таланта и сил — море.

К слову, ближе к финальному свистку разыгрались и "Локомотив", и "Ростов". Плотнячок в центре рассосался, появилось пространство для скоростных атак, и бодрая концовка матча все же позволила считать эту футбольную пятницу позитивной.

И не только болельщикам одной или другой команды, но и Юрию Семину . Тренер, вопреки всем мрачным прогнозам поправляет дела "Локо". Действующие чемпионы выплывают из трясины, отталкиваются от подвернувшийся кочки и цепляются за твёрдую землю, на которой стоят лидеры. Железнодорожники набирают столько же очков, сколько "Ростов", на одно отстают от ЦСКА, настигают "Спартак" (у того, правда, матч в запасе). Палыч снова в деле!», — подчеркивает Зеленов.

Статистическое преимущество хозяев

Александр Чистяков в материале для soccer.ru подсчитал, что «Локомотив» втрое чаще бил по воротам, чем «Ростов», а также больше владел мячом, что и помогло ему победить.

«Матч в Черкизове "желто-синие" начинали командой с самой надежной обороной в РПЛ, а после гола Кверквелии уже лишились этого статуса, передав его ЦСКА. Как видим, "Локомотив" втрое чаще бил по воротам, хотя качество ударов подопечных Сёмина оставляет желать лучшего, ведь попаданий в створ у "железнодорожников" и ростовчан одинаковое количество. С другой стороны, в голевых эпизодах хозяева били отменно, причем нужно отмечать не только конечные удары Миранчука и Кверквелии, но и важный промежуточный выстрел Баринова через себя. Получается, три удара в створ из четырех "Локомотив" нанес в голевых атаках.

Владение мячом: 60.2% — 39.8%. Тоже ничего удивительного, хотя далеко не всегда побеждает тот, у кого мяч. Но "Локомотив" своим территориальным преимуществом распорядиться сумел, и если в первом тайме "железнодорожники" зачастую упирались в стену, то после перерыва добавили в агрессии и стали подготавливать угрозы из позиционных атак.

Возможно, тонкости розыгрышам и не хватало, но "Локо" очень качественно давил, не теряя нить этого давления в фазах перехода мяча от команды к команде. В конечном итоге, это и привело дружину Юрия Павловича Сёмина к успеху», — пишет Чистяков.

Баринов — будущее «Локо»

Журналист «Чемпионата» Антон Иванов подробнее остановился на игре Дмитрия Баринова, которого сравнил с Гжегожем Крыховяком.

«Дмитрий Баринов проводит, наверное, свой лучший месяц в карьере. В чемпионском сезоне полузащитник больше запомнился своими вокалом, чем игрой, но последние матчи сделали из Баринова игрока основы. По стилистике игры полузащитник все больше становится похожим на лидера команды Гжегожа Крыховяка, и это играет на руку "Локомотиву". Теперь Гжегож не заполняет своим движением без мяча все поле и больше ориентирован на один из флангов.

Рывки в свободные зоны у Баринова получаются не хуже Крыховяка, осталось поработать над пониманием, что делать с мячом дальше. Персональная опека соперника защитниками "Ростова" опасна при хорошо отработанных ложных движениях. Несколько раз Фернандеш уводил крайнего центрального защитника "Ростова" из своей зоны, а на рывки Баринова не реагировал ориентированный на мяч Гулиев.

К тому же Баринов все-таки номинальный опорник и, в отличие от поляка, обеспечивает интенсивность в обороне, всегда доигрывая эпизоды до конца. На игроке также большая доля работы в прессинге на чужой половине поля. За счет своей выносливости полузащитник держит высокий темп в движении без мяча на протяжении практически всего матча.

Работой Баринова в обороне, даже его открываниями в финальной трети уже не удивишь. В матче с "Ростовом" Юрий Семин нашел своему игроку новое применение. Во втором тайме, когда Алексей Миранчук отходил на правый фланг, Баринов эпизодически пробовался на позиции девятки. Под него в зоне перед штрафной открывался Антон Миранчук. Баринов справлялся с цепкими защитниками "Ростова", умело использовал свой корпус, не выключался из игры сразу после отыгрыша и успевал открываться на ограниченном пространстве. Может быть не всегда правильно, но очень инициативно», — подчеркнул Иванов.

«Локо» совсем не скучный

«Он не скучный. "Локо" строил атаки даже без нападающих — оказывается, можно быть опасным, даже когда Смолов и Фарфан травмированы, а Эдер дисквалифицирован. Миранчуки отнимали мяч в центре поля, Крыховяк царапал соперников на фланге и выжимал их корпусом — и команда неслась в атаку. После перехватов появилась скорость, на игроках "Локо" нарушали правила.

В какой-то момент Гильерме выхватил мяч руками после стандарта, через секунду опустил его на газон, резко выбежал в поле, опередив игроков "Ростова", и развил контратаку. Так делают вратари в компьютерных играх — трибуны вспыхнули, будто это был великолепный финт Фернандеша.

Удар Крыховяка с 50 метров за спину Абаеву. Неточный, но дерзкий и с прицелом на гол тура. Победный гол — почти искусство. Баринов изящно выстрелил через себя, Кверквелия добил — привет чемпионскому сезону, когда грузин приносил "Локо" очки.

"Локо" сгенерировал эмоцию. Даже Тарасов, который вышел на две минуты, чтобы сделать пару рывков и добрый поступок — подарить футболку болбою. Баринов после гола Кверквелии прыгнул в позе Криштиану, а Игнатьев под звук свистка повалился на газон, будто отбегал 120 минут, и не двигался. По дороге в раздевалку он полминуты говорил с маскотом "Локомотива" (его зовут Рейл) и улыбался. Разве так себя ведет серая команда?», — задается вопросом Марков.