Дзюба-рестлер попытался запугать «Динамо»

В преддверии футбольного матча «Динамо» — «Зенит» сине-бело-голубые опубликовали фото своего нападающего Артёма Дзюбу в образе американского рестлера Джеймса Брайана Хеллвига. Рестлер хорошо известен под кличкой «Последний Воин».

«Зенит» сейчас готовится к матчу с «Динамо» одиннадцатого тура российской футбольной Премьер-лиги. Встреча состоится в Москве 21 октября в 14:00.

«Вы готовы? «Динамо» — «Зенит» уже в воскресенье, — такая запись появилась на страничке клуба в Twitter.

Вы готовы? #ДинамоЗенит уже завтра! pic.twitter.com/XHEP4N4YnO— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 20 октября 2018 г. Её подтверждает изображение нападающего клуба Артёма Дзюбы в образе американского рестлера Джеймса Брайана Хеллвига. Форвард «Зенита» выглядит устрашающе.

Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Зенит» представил дизайн 50-фунтовой купюры. На неё поместили портрет нападающего Артёма Дзюбы. На банкноту можно купить 8,6 билета на предстоящий матч Лиги Европы.