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Дзюба-рестлер попытался запугать «Динамо»
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Дзюба-рестлер попытался запугать «Динамо» 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
В преддверии футбольного матча «Динамо» — «Зенит» сине-бело-голубые опубликовали фото своего нападающего Артёма Дзюбу в образе американского рестлера Джеймса Брайана Хеллвига. Рестлер хорошо известен под кличкой «Последний Воин».
«Зенит» сейчас готовится к матчу с «Динамо» одиннадцатого тура российской футбольной Премьер-лиги. Встреча состоится в Москве 21 октября в 14:00.
«Вы готовы? «Динамо» — «Зенит» уже в воскресенье, — такая запись появилась на страничке клуба в Twitter.
Её подтверждает изображение нападающего клуба Артёма Дзюбы в образе американского рестлера Джеймса Брайана Хеллвига. Форвард «Зенита» выглядит устрашающе.
Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Зенит» представил дизайн 50-фунтовой купюры. На неё поместили портрет нападающего Артёма Дзюбы. На банкноту можно купить 8,6 билета на предстоящий матч Лиги Европы.
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