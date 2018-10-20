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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на матчи РПЛ
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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на матчи РПЛ 

Партнерский материал 33 минуты назад
Фото: BWIN
Букмекерская компания bwin предложила суперэкспресс «Комбо+» с коэффициентом 5.00 на матчи РПЛ, которые будут сыграны в воскресенье, 21 октября. В линии у bwin доступен «Комбо+» на три победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара».
Данное предложение оценено аналитиками букмекера по коэффициенту 5.00. Зарегистрироваться и сделать ставку можно по ссылке.
«Комбо+» — это готовая ставка-экспресс на три исхода, доступная каждый день на bwin.ru с коэффициентом выше, чем при самостоятельной сборке экспресса. На данный момент это одно из лучших предложений по коэффициентам на экспресс среди легальных букмекеров в РФ. Найти их достаточно просто: необходимо зайти на bwin.ru, выбрать раздел «Футбол», кликнуть по кнопке «Комбо+» и заключить пари.
На момент публикации новости коэффициент суперэкспресса — 5.00. При этом он может измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матчей.
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