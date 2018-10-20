Букмекеры предложили суперкоэффициенты на матчи РПЛ

Букмекерская компания bwin предложила суперэкспресс «Комбо+» с коэффициентом 5.00 на матчи РПЛ, которые будут сыграны в воскресенье, 21 октября. В линии у bwin доступен «Комбо+» на три победы «Спартака» «Зенита» и «Краснодара».

Данное предложение оценено аналитиками букмекера по коэффициенту 5.00. Зарегистрироваться и сделать ставку можно по ссылке

«Комбо+» — это готовая ставка-экспресс на три исхода, доступная каждый день на bwin.ru с коэффициентом выше, чем при самостоятельной сборке экспресса. На данный момент это одно из лучших предложений по коэффициентам на экспресс среди легальных букмекеров в РФ. Найти их достаточно просто: необходимо зайти на bwin.ru , выбрать раздел «Футбол», кликнуть по кнопке «Комбо+» и заключить пари.

На момент публикации новости коэффициент суперэкспресса — 5.00. При этом он может измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матчей.