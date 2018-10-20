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Кокорин и Мамаев оценили рисовую кашу в «Бутырке»
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Кокорин и Мамаев оценили рисовую кашу в «Бутырке» 

News.ru + ещё 16 5 часов назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в СИЗО №2, оценили местную кухню. Они относятся к рациону с пониманием.
«Откровенно говоря — могло быть и хуже. Но все равно все едят. Павел Мамаев уже говорил, что понимает — тут не курорт. Из питания в СИЗО им понравилась рисовая каша», — сказал Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в интервью «Спорт-Экспресс».
Ранее News.ru писал о том, что глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал поведение российский спортсменов — чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Так, по словам архиерея, участник Абсолютного бойцовского чемпионата не должен был агрессивно отстаивать свою веру.
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