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Миллионы Кокорина и Мамаева вызвали сомнения
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В многомиллионных заработках арестованных Кокорина и Мамаева усомнились 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов выразил мнение, что «Зенит» и «Краснодар» могут не платить зарплаты находящимся в заключении Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает портал Sport24.
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«"Краснодар" и "Зенит" могут не платить Мамаеву и Кокорину за то время, что футболисты находятся в СИЗО. Они ведь не работают. Клубы могут просто ставить им пропуски матчей и тренировок. Нигде ничего доказывать не нужно», — пояснил специалист.
Ранее 20 октября RT опубликовал материал, в котором были подсчитаны доходы футболистов, опираясь на цифры из открытых источников. Журналисты издания полагают, что, находясь под стражей в течение девяти суток, Мамаев и Кокорин заработали 10, 54 миллиона рублей.
19 октября на заседании в Мосгорсуде футболистам было отказано в изменении меры пресечения. Оба футболиста, а также младший брат Кокорина Кирилл пробудут под стражей минимум до 8 декабря. Данное решение может быть обжаловано.
8 октября Кокорин, Мамаев при участии других лиц учинили две драки. Сперва пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой, а после футболистами были избиты чиновники, в частности, работающий в Минпромторге Денис Пак.
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