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«Краснодар» одержал волевую победу над ЦСКА
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«Краснодар» одержал волевую победу над ЦСКА в матче чемпионата России 

Газета.Ru + ещё 64 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА проиграл "Краснодару" в матче 12-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ари и Виктор Классон. У хозяев единственный мяч забил Никола Влашич.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Краснодар" с 22 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (19 очков) занимает пятую строчку.
Россия. Премьер-лига. 12-й турЦСКА (Москва) — "Краснодар" (Краснодар) — 1:2Голы: 1:0 — Влашич, 54; 1:1 — Ари, 79; 1:2 — Классон, 81
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