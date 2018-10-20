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Адвокат брата Кокорина раскритиковал решение суда
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Адвокат брата Кокорина раскритиковал решение суда оставить его клиента под арестом 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©Агенство городских новостей "Москва"
Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, прокомментировал решение Мосгорсуда оставить под арестом его подзащитного.
«Не только не было никаких доказательств наличия у Кирилла возможности, мотива, желания скрыться, но и доказательств возможности надавить и повлиять на свидетелей, на ход следствия», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».
По его мнению, суд формально подошёл к рассмотрению дела.
«Там все формальные фразы прописаны: «Может скрыться», «может оказать давление». Ни одного конкретного довода нет. К тому же есть постановление Пленума Верховного Суда номер 41. Суду сначала надо изучить и дать оценку возможности избрания любой другой меры пресечения», — сказал Барик.
11 октября братья Кокорины и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее в ОНК сообщили, что Александру Кокорину принесли первую передачу в СИЗО.
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