Опубликованы «тюремные» письма Кокорина и Мамаева

Опубликованы письма Кокорина и Мамаева из «Бутырки»

Издание Sports.ru опубликовало письма футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые они отправили из СИЗО «Бутырка».

Один из блогеров написал игрокам по письму, в которых высказал им слова поддержки. Кокорину он также отправил фотографию времен его игры за московское «Динамо».

Мамаев отправил в ответ:

«Привет! Спасибо большое за поддержку!». Кокорин же оказался более многословен: «Кирилл (автор письма — прим. „Ленты.ру“), добрый день. Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за "Динамо" всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть, спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо».

Ранее 20 октября Кокорин получил первую передачу от родных. Мамаеву вещи и деньги передали раньше. Оба футболиста намереваются посещать тренажерный зал.

19 октября во время речи на заседании в Мосгорсуде игроки попросили изменить меру пресечения, выпустив на свободу. Кокорин не сумел сдержать слез. Суд принял решение оставить Кокорина, его младшего брата Кирилла и Мамаева под арестом. Они будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Решение тем не менее может быть обжаловано защитой футболистов.

8 октября Кокорин, Мамаев в окружении приятелей учинили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке у гостиницы «Пекин». Позже компания направилась в одну из московских кофеен. Там у футболистов возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Его также избили. Еще одним пострадавшим стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».