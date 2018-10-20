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Месси получил травму за неделю до важного турнира
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Месси получил травму в матче с «Севильей» 

Чемпионат.com + ещё 18 2 часа назад
Фото: Reuters
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0, первый тайм).
Форвард травмировал руку на 18-й минуте встречи, в столкновении с полузащитником соперника Франко Васкесом. Врачи некоторое время оказывали помощь футболисту, но на 26-й минуте он всё-таки был заменен на Усмана Дембеле. Стоит отметить, что в этой встрече Месси успел отметиться забитым голом и результативной передачей.
В ближайшее время Месси пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления. В нынешнем сезоне 31-летний Месси провёл за «Барселону» 12 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и стал автором шесть голевых передач.
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