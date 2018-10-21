Ещё
Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось граффити в поддержку Кокорина и Мамаева 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поддержали с помощью граффити. Фото опубликовал в своем Twitter-аккаунте спортивный журналист Дмитрий Егоров.
Это композиция с пальмами, пляжем и морем в центре которой написано #FreeKokorin, и фраза «Свобода — это рай». А внизу граффити другая надпись — «Свободу узникам совести». Ориентируясь на геотег, можно понять, что рисунок размещен на одном из зданий Одинцовского района Московской области.
Кокорин и Мамаев написали первые письма на волю
19 октября суд решил оставить под стражей братьев Кокориных и Мамаева. До 8 декабря они останутся в СИЗО. Все трое — фигуранты уголовных дел по статьям «Побои» и «Хулиганство».
Ходатайства защиты футболистов и руководства клуба были отклонены. Кокорин и Мамаев сейчас находятся в СИЗО «Бутырка». Они арестованы на два месяца по решению суда после того, как стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, устроив потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.
Комментарии84
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля1
Спонсор отказывается от Шараповой7
Мамаев оконфузился в суде162
Овечкину грозит дисквалификация95
Минобороны потеряло очередной МИГ-31
Видео
00:59
Спонсор отказывается от Шараповой
Теннис
00:10
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля
Футбол
06:24
В США стартовала серия Гран-при по фигурному катанию
Фигурное катание Статьи
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
00:58
Жертвы Овечкина: ужасный промах и пропуск матча
Хоккей Статьи
01:00
Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести
Футбол
04:00
Угрозы Хабиба не помогли: UFC уволил чеченского бойца
MMA Статьи
01:00
Кокорина посадили к злостному алиментщику
Футбол
04:49
Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля
Теннис
01:00
«Камера с ремонтом и кнопкой вызова»: как сидит Кокорин
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение