Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести

Появилось граффити в поддержку Кокорина и Мамаева

Это композиция с пальмами, пляжем и морем в центре которой написано #FreeKokorin, и фраза «Свобода — это рай». А внизу граффити другая надпись — «Свободу узникам совести». Ориентируясь на геотег, можно понять, что рисунок размещен на одном из зданий Одинцовского района Московской области.

19 октября суд решил оставить под стражей братьев Кокориных и Мамаева. До 8 декабря они останутся в СИЗО . Все трое — фигуранты уголовных дел по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Ходатайства защиты футболистов и руководства клуба были отклонены. Кокорин и Мамаев сейчас находятся в СИЗО «Бутырка». Они арестованы на два месяца по решению суда после того, как стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, устроив потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.