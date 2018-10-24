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Дочь Карреры не поверила в искренность Глушакова
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Дочь Карреры не поверила в искренность Глушакова 

Рамблер + ещё 45 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дочь уволенного тренера «Спартака» Массимо Карреры не поверила в искренность прощания с ним полузащитника Дениса Глушакова. Об этом сообщает «Лайф».
Накануне совет директоров «Спартака» уволил итальянца Карреру с поста главного тренера команды за неудовлетворительные результаты минувшего сезона и отсутствие «тенденции к улучшению» в нынешнем.
Поздним вечером полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков опубликовал на своей странице в инстаграме запись, посвященную лишившемуся работы наставнику. Спортсмен поблагодарил Карреру за чемпионство двухлетней давности и выразил уверенность, что все у него будет хорошо.
«Ты серьезно?» — поинтересовалась Франческа Каррера в уже удаленном комментарии к публикации.
Вероятно, девушка намекнула на конфликт Глушакова с ее отцом, который возник после того как полузащитник больше месяца назад поставил лайк записи с критикой в адрес тренера. После этого Каррера перевел Глушакова во вторую команду.
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