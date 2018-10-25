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Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
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Склоны под стадионом «Волгоград Арена» размыло дождем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 49 минут назад
Небольшой дождь размыл восстановленные после летнего ливня склоны под стадионом «Волгоград Арена».
Вода размывает как восстановленные после летнего ливня откосы, так и участки, которые рабочие не трогали, передает «В1.ру».
Горожане сообщили, что на месте стоит спецтехника, но рабочие бездействуют.
Генподрядчик строительства стадиона, компания «СтройТрансГаз», заявила, что размытый участок находится в ведении города.
Напомним, после окончания ЧМ-2018 в Волгограде начался проливной дождь, который вызвал оползень, вымывший большой кусок грунта из-под стадиона прямо на дорогу. После ливня береговой откос вдоль Волги покрылся рытвинами и оврагами, а тротуар возле стадиона — двухметровыми ямами.
Общероссийский народный фронт призывал региональные власти разобраться, почему построенный к чемпионату мира по футболу объект не выдержал дождей.
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