Наказания Кокорина и Мамаева посчитали дьявольскими

Экс-тренер «Анжи» назвал наказания Кокорина и Мамаева дьявольскими

Экс-наставник желто-зеленых поделился эмоциями относительно общественного резонанса вокруг дела футболистов.

"Талантливейшие наши футболисты, которым дан такой шанс в жизни, ведут себя просто по-идиотски. Но то, что происходит дальше, возмущает еще больше. Послушайте: они что, самые ужасные преступники у нас в стране, чтобы столько времени им уделять? Такие моменты проскальзывали у футболистов и раньше. И уже тогда надо было их глушить. Общественность сейчас хочет их растоптать и посадить. Но если бы они были такими негодяями, никогда в жизни не попали бы в "Зенит" и "Краснодар", — подчеркнул Григорян.

Также он не считает, что полузащитника "горожан" и форварда сине-бело-голубых не должны отлучать от футбола.

"Стоит ли их лишать профессии? Нет. Это какой-то дьявольский приговор. Вот наказать так, чтобы это стало им уроком на всю жизнь — да. Я не знаю, есть ли в закон, предусматривающий серьезное денежное наказание. По мне, я бы лишил их всего, что они заработали за карьеру, и сказал: "Ребят, начинайте заново. Идите и доказывайте, проявите свой талант". Лишать их профессии нельзя", — заключил бывший тренер махачкалинской команды.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО "Бутырка".

Ранее сообщалось, что на одном из зданий Москвы появилось граффити, призывающее освободить нападающего "Зенита" из-под ареста.