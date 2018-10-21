Стали известны составы «Динамо» и «Зенита» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Арена Химки».
«Динамо»: Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Кардозу, Панченко.
Запасные: Лещук, Морозов, Евгеньев, Темников, Терехов, Москвичев, Луценко.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Чернов, Нету, Кузяев, Мак, Краневиттер, Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Маммана, Шатов, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Заболотный.
Начало встречи — в 14:00. Главный арбитр матча — Сергей Иванов.