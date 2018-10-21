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Маркизио раскритиковал тактику клубов РФПЛ
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Маркизио раскритиковал тактику клубов РФПЛ 

News.ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио, сейчас выступающий в основе «Зенита», заявил, что клубы Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) уделяют мало внимания тактическим компонентам. Также он отметил, что команды не умеют играть компактно.
«Физика. Физическая подготовка. Это два слова, но слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточное внимание. Третье — дистанции. Имею в виду, что все команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами», — заявил футболист в интервью «Чемпионату».
Трансфер итальянца в клуб из Санкт-Петербурга произошёл 3 сентября 2018 года. Маркизио был в статусе свободного агента. За туринскую команду хавбек выступал 25 лет.
Ранее сообщалось, что «Зенит» на выезде проиграл московскому «Динамо». Матч завершился со счётом 0:1.
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