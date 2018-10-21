Маркизио раскритиковал тактику клубов РФПЛ

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио , сейчас выступающий в основе «Зенита» , заявил, что клубы Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) уделяют мало внимания тактическим компонентам. Также он отметил, что команды не умеют играть компактно.

«Физика. Физическая подготовка. Это два слова, но слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточное внимание. Третье — дистанции. Имею в виду, что все команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами», — заявил футболист в интервью «Чемпионату».

Трансфер итальянца в клуб из Санкт-Петербурга произошёл 3 сентября 2018 года. Маркизио был в статусе свободного агента. За туринскую команду хавбек выступал 25 лет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» на выезде проиграл московскому «Динамо». Матч завершился со счётом 0:1.