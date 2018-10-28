Ещё
Журналист заверил игрока, что «Краснодар» не обыграл ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналист заверил Газинского, что «Краснодар» не обыграл ЦСКА 

Чемпионат.com + ещё 146 2 часа назад
Фото: кадр видео
Между полузащитником «Краснодара» Юрием Газинским и журналистом после матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) в эфире программы «Все на матч» случился забавный диалог.
«Юрий, результат ничейный…», — начал говорить журналист, вызвав у Газинского желание обернуться, чтобы посмотреть на табло.
«По тому, как складывалась игра, это скорее успех для «Краснодара» или всё-таки потеря очков? Потому что в первом тайме до момента с голом «Краснодара», мне кажется, ЦСКА играл чуть лучше», — спросил журналист.
«Как ничейный? Вроде выиграли мы. Нет?» — ответил Газинский.
В ответ футболист услышал:
«Ха-ха! Ну вот так вот».
Чемпионат.com: последние новости
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» благодаря хет-трику Л. Суареса Кононов отказался комментировать слухи о переходе в «Спартак» «Краснодар» — «Ахмат» — 0:1. Видеообзор матча
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенальти игрока «МЮ» рассмешил пользователей Сети2
Тарасова накинулась на судей из-за Туктамышевой13
Суд решил судьбу Мамаева104
В «Реале» определились по главному тренеру1
Брат Кокорина раскрыл причину нападения на водителя369
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
00:14
Наполовину одетый футболист вышел в эфир телеканала
Футбол
00:41
Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат» на перевоспитание
Футбол Статьи
03:11
На глазах у фанатов: босс «Лестера» разбился на вертолете
Футбол Статьи
00:40
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде
Фигурное катание
08:13
«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву
Фигурное катание Статьи
00:31
Немецкие фанаты дрались с полицией даже в туалетах
Футбол
00:13
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение