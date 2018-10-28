Журналист заверил игрока, что «Краснодар» не обыграл ЦСКА

Между полузащитником «Краснодара» Юрием Газинским и журналистом после матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) в эфире программы «Все на матч» случился забавный диалог.
«Юрий, результат ничейный…», — начал говорить журналист, вызвав у Газинского желание обернуться, чтобы посмотреть на табло.
«По тому, как складывалась игра, это скорее успех для «Краснодара» или всё-таки потеря очков? Потому что в первом тайме до момента с голом «Краснодара», мне кажется, ЦСКА играл чуть лучше», — спросил журналист.
«Как ничейный? Вроде выиграли мы. Нет?» — ответил Газинский.
В ответ футболист услышал:
«Ха-ха! Ну вот так вот».