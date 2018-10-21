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Степашин: Кокорин в «Динамо» так бы не поступил
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Степашин: Кокорин в «Динамо» так бы не поступил 

News.ru + ещё 16 4 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу «бело-синих» над петербургским «Зенитом» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России (1:0). Также он высказал своё мнение о скандале с участием форварда «сине-бело-голубых» Александром Кокориным.
«Для «Динамо» это была психологически важная победа. Четвёртое поражение подряд было бы плохо. Дмаю, теперь всё пойдёт лучше. «Зенит» плохо сыграл, честно говоря», — отметил Степашин.
После он подчеркнул, что если бы Кокорин остался в «Динамо», то он не оказался бы в центре скандала.
«Когда Кокорин был в «Динамо», он бы так не поступил», — заключил специалист.
Александр Кокорин выступал за московский клуб в 2008 году. Контракт на тот момент с 17-летним нападающим был подписан на три года.
В настоящее время форвард находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве и побоях.
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