Степашин: Кокорин в «Динамо» так бы не поступил

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу «бело-синих» над петербургским «Зенитом» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России (1:0). Также он высказал своё мнение о скандале с участием форварда «сине-бело-голубых» Александром Кокориным

«Для «Динамо» это была психологически важная победа. Четвёртое поражение подряд было бы плохо. Дмаю, теперь всё пойдёт лучше. «Зенит» плохо сыграл, честно говоря», — отметил Степашин.

После он подчеркнул, что если бы Кокорин остался в «Динамо», то он не оказался бы в центре скандала.

«Когда Кокорин был в «Динамо», он бы так не поступил», — заключил специалист.

Александр Кокорин выступал за московский клуб в 2008 году. Контракт на тот момент с 17-летним нападающим был подписан на три года.