Футболист «Зенита» Кузяев получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»

"Динамо" в воскресенье одержало победу над "Зенитом" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер— лиги (РПЛ). Кузяев, являющийся игроком сборной России, был заменен на 42-й минуте встречи после столкновения с защитником "Динамо" Себастьяном Хольменом

"Пришлось заменить. У него сотрясение, он находится в прострации. Пока рано говорить о том, сколько времени займет восстановление", — сказал Семак.

"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 25 очков. "Динамо" занимает девятое место (13 очков). В следующем туре петербургский клуб в Самаре сыграет с "Крыльями Советов" 29 октября.