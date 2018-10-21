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Кузяев получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»
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Футболист «Зенита» Кузяев получил сотрясение мозга в матче с «Динамо» 

ТАСС + ещё 7 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев получил сотрясение мозга в матче чемпионата России по футболу с "Динамо". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
"Динамо" в воскресенье одержало победу над "Зенитом" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер— лиги (РПЛ). Кузяев, являющийся игроком сборной России, был заменен на 42-й минуте встречи после столкновения с защитником "Динамо" Себастьяном Хольменом.
"Пришлось заменить. У него сотрясение, он находится в прострации. Пока рано говорить о том, сколько времени займет восстановление", — сказал Семак.
"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 25 очков. "Динамо" занимает девятое место (13 очков). В следующем туре петербургский клуб в Самаре сыграет с "Крыльями Советов" 29 октября.
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