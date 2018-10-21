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Федун надеется на победу в матче с «Арсеналом»
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Федун надеется на победу в матче с «Арсеналом» 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", сообщает "Советский спорт".
"Можем выйти на второе место? Посмотрим. Если соперники проигрывают, то мы очки теряем, к сожалению. Победа? Надежда на победу всегда есть. Сегодня обязаны выиграть", — заявил Федун, слова которого передает корреспондент Sport24.ru Артем Калинин.
Матч "Спартак" — "Арсенал" состоится на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 16.30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что фанаты "Динамо" на матче против "Зенита" вывесили баннер, высмеивающий избиения 8 октября с участием форварда "Зенита" Александром Кокориным.
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