Футболист уснул во время тренировки и потерял работу

Колумбийский нападающий «Депортес Толима» Андрес Эскобар был отчислен из команды после того, как явился на тренировку в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Еl Рais.

Не вышедшего на поле для тренировки футболиста нашли спящим в подтрибунном помещении. Позже удалось установить, что в в крови 27-летнего Эскобара остались следы алкоголя. Руководство «Депортес Толима» приняло решение разорвать трудовое соглашение с игроком.

Форвард выступал в «Депортес Толима» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат киевскому «Динамо». За колумбийский клуб Эскобар провел восемь матчей и не забил ни одного гола.