Гаттузо прокомментировал поражение от «Интера»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча против "Интера" в рамках девятого тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
"Не хожу обсуждать персональные ошибки своей команды, в эпизоде с пропущенным голом все сыграли не лучшим образом, не нужно винить лишь Доннарумму. "Интер" взял три очка заслуженно, а мы могли лишь рассчитывать на ничью. Хотя в последние 20 минут у нас было много шансов на контратаках, однако реализовать моменты не получилось", — сказал Гаттузо на послематчевой пресс-конференции.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Интера".