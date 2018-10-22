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Гаттузо прокомментировал поражение от «Интера»
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Тренер «Милана» прокомментировал поражение от «Интера» 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Tuttosport
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча против "Интера" в рамках девятого тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
"Не хожу обсуждать персональные ошибки своей команды, в эпизоде с пропущенным голом все сыграли не лучшим образом, не нужно винить лишь Доннарумму. "Интер" взял три очка заслуженно, а мы могли лишь рассчитывать на ничью. Хотя в последние 20 минут у нас было много шансов на контратаках, однако реализовать моменты не получилось", — сказал Гаттузо на послематчевой пресс-конференции.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Интера".
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