Тренер «Арсенала» раскрыл секрет победы над «Спартаком»

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов прокомментировал победу своей команды над московским "Спартаком" со счетом 3:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

"Было тяжело, особенно в первые минуты. Но мы хорошо провели весь матч, ровно. И реализовали моменты. Более строго отыграли в обороне. Были ошибки, не без этого, но мы горды, что победили "Спартак".

Есть психология, усталость. Ребята хотят сохранять счет, очень непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Наша команда не такая опытная.

Не был доволен затяжками времени и паузами. Надо играть. Когда Кангва получил микротравму, я не хотел, чтобы наши доктора выходили. Это лишняя минута.

Решили играть в двух нападающих. Акцент был сделан на то, чтобы мы были быстрее и мобильнее соперника. Что не удалось? По владению мячом уступили, особенно на первых минутах. И в конце начали выносить мяч, а мы должны играть в свой футбол", — сказал Кононов.