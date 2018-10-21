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Тренер «Арсенала» раскрыл секрет победы над «Спартаком»
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Тренер «Арсенала» раскрыл секрет победы над «Спартаком» 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов прокомментировал победу своей команды над московским "Спартаком" со счетом 3:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
"Было тяжело, особенно в первые минуты. Но мы хорошо провели весь матч, ровно. И реализовали моменты. Более строго отыграли в обороне. Были ошибки, не без этого, но мы горды, что победили "Спартак".
Есть психология, усталость. Ребята хотят сохранять счет, очень непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Наша команда не такая опытная.
Не был доволен затяжками времени и паузами. Надо играть. Когда Кангва получил микротравму, я не хотел, чтобы наши доктора выходили. Это лишняя минута.
Решили играть в двух нападающих. Акцент был сделан на то, чтобы мы были быстрее и мобильнее соперника. Что не удалось? По владению мячом уступили, особенно на первых минутах. И в конце начали выносить мяч, а мы должны играть в свой футбол", — сказал Кононов.
Ранее "Динамо" одолело "Зенит" в матче чемпионата России.
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