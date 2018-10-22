Самедов первым из спартаковцев поблагодарил Карреру

Самедов первым из игроков «Спартака» отреагировал на увольнение Карреры

В своем Instagram российский полузащитник опубликовал пост, в котором посвятил несколько теплых слов итальянскому специалисту.

«Спасибо за всё, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, ещё увидимся», — написал футболист. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) 22 Окт 2018 в 9:25 PDT

Напомним, в понедельник руководство «Спартака» объявило об увольнении Карреры.

Ранее Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры.