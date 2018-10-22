Самедов первым из спартаковцев поблагодарил Карреру

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Самедов первым из игроков «Спартака» отреагировал на увольнение Карреры 

RT на русском + ещё 118 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов первым из игроков команды отреагировал на увольнение наставника красно-белых Массимо Карреры.
В своем Instagram российский полузащитник опубликовал пост, в котором посвятил несколько теплых слов итальянскому специалисту.
«Спасибо за всё, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, ещё увидимся», — написал футболист.
Напомним, в понедельник руководство «Спартака» объявило об увольнении Карреры.
Ранее Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры.
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