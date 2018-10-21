Каррера прокомментировал поражение от «Арсенала»

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после поражения своей команды от тульского "Арсенала" со счетом 2:3 в матче 11-го тура Российской преьмер-лиги (РПЛ), которое стало для красно-белых третьим домашним поражением в чемпионате подряд, объяснил, почему он не отчаивается, сообщает Sport24.

"Я всегда позитивен, потому что я бывал в худших ситуациях. Нужно быть позитивными, работать и искать варианты для решения проблем. В футболе можно проиграть, но важно — как проиграть. В данный момент я хочу видеть команду с эмоциями, с реакцией. Я не вижу этого. Я готов ко встрече с болельщиками, у меня нет никаких проблем, я не прячусь.

Мы работаем над тем, чтобы показать свои лучшие качества. Главный ответственный — я. Может быть, я не правильно выбираю состав, или неправильно мотивирую команду, но я стараюсь.

У команды не видно игровых связей? Мы видим их на тренировках, мы занимаемся этим, смотрим видео, но… сегодня я провалился. Выпуская тех или иных игроков, я надеюсь, что они могут перевернуть игру", — сказал Каррера.