«Краснодар» отвернулся от Мамаева

Мамаева убрали из предматчевой заставки на домашнем стадионе «Краснодара»

Вместо 30-летнего хавбека героем ролика стал защитник Урош Спаич . Кроме того, Мамаева убрали из состава "быков" в предматчевой программке.

Ранее сообщалось, что на одном из зданий Москвы появилось граффити, призывающее освободить нападающего "Зенита" из-под ареста.