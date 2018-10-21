«Краснодар» отвернулся от Мамаева

"Краснодар" убрал полузащитника Павла Мамаева из предматчевой заставки на домашнем стадионе, сообщает "Советский спорт".
Вместо 30-летнего хавбека героем ролика стал защитник Урош Спаич. Кроме того, Мамаева убрали из состава "быков" в предматчевой программке.
На данный момент Мамаев и нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин находятся в СИЗО "Бутырка" по обвинению в избиении троих человек в Москве.
Ранее сообщалось, что на одном из зданий Москвы появилось граффити, призывающее освободить нападающего "Зенита" из-под ареста.