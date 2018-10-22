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Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
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СМИ назвали кандидатов на пост главного тренера «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 33 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на пост наставника московского "Спартака", сообщает "СЭ".
По информации издания, нынешний тренер красно-белых Массимо Каррера будет уволен из-за неудовлетворительных результатов. Помимо Черчесова в круг интересов руководства "Спартака" входят российские специалисты Леонид Слуцкий и Курбан Бердыев, а также португалец Леонарду Жардим, недавно уволенный из "Монако".
Под руководством Карреры "Спартак" идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что лидер "Спартака" Зе Луиш призвал сохранять позитив после поражения от "Арсенала".
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