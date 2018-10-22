Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»

СМИ назвали кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на пост наставника московского "Спартака" , сообщает "СЭ".

По информации издания, нынешний тренер красно-белых Массимо Каррера будет уволен из-за неудовлетворительных результатов. Помимо Черчесова в круг интересов руководства "Спартака" входят российские специалисты Леонид Слуцкий и Курбан Бердыев , а также португалец Леонарду Жардим, недавно уволенный из "Монако".

Под руководством Карреры "Спартак" идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.