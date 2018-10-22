В «Спартаке» назвали причины увольнения Карреры

Член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун прокомментировал отстранение Массимо Карреры с поста главного тренера столичного клуба, передает "Спорт-Экспресс".
Предприниматель поблагодарил итальянского наставника за победы команды под его руководством.
"Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в "Спартаке", за чемпионство и победу в Суперкубке России", — заявил член совета директоров красно-белых.
Однако он также отметил, что результаты "Спартака" во время наставничества Карреры не устраивали управление московского клуба.
"Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер. В такой ситуации любой клуб идет на перемены", — заключил Федун.
Основными кандидатами на место итальянца являются бывший тренер "Монако" Леонарду Жардим и наставник сборной России Станислав Черчесов.
Ранее дочь бывшего экс-тренера Мартина опубликовала снимок, на котором она вместе с отцом держит в руках кубок за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2016/17.