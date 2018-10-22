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В «Краснодаре» ощутили потерю Мамаева
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В «Краснодаре» рассказали о последствиях потери Мамаева 

Газета.Ru + ещё 8 58 минут назад
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал отсутствие в команде полузащитника Павла Мамаева, с которым клуб выразил желание разорвать контракт, передает "СЭ".
8 октября Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были заключены под стражу по обвинению в избиении трех человек в центре Москвы. Сейчас футболисты находятся в СИЗО N2 "Бутырка".
"Он является… являлся нашим важным игроком, и сейчас чувствуется его отсутствие. Но у нас есть внутренние резервы, и я думаю, мы справимся", — сказал Мусаев.
Ранее сообщалось, что изображение Мамаева убрали с предматчевой заставки на домашнем стадионе "Краснодара".
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