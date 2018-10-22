В «Краснодаре» ощутили потерю Мамаева

В «Краснодаре» рассказали о последствиях потери Мамаева

8 октября Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были заключены под стражу по обвинению в избиении трех человек в центре Москвы. Сейчас футболисты находятся в СИЗО N2 "Бутырка".

"Он является… являлся нашим важным игроком, и сейчас чувствуется его отсутствие. Но у нас есть внутренние резервы, и я думаю, мы справимся", — сказал Мусаев.

Ранее сообщалось, что изображение Мамаева убрали с предматчевой заставки на домашнем стадионе "Краснодара".