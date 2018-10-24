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Федун отказался комментировать переговоры с Кононовым
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«Спартак» отказался комментировать переговоры с тренером «Арсенала» 

Газета.Ru + ещё 22 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать возможные переговоры с главным тренером тульского "Арсенала" Олегом Кононовым, передает Sport24.
Федун не изъявил желание обсуждать кандидатуру Кононова на пост наставника красно-белых вместо уволенного 22 октября Массимо Карреры.
"Не комментирую, извините. До свидания", — ответил Федун.
Появилась информация, что в владелец "Спартака" приехал на стадион "Открытие Арена" для переговоров с тренером тульского клуба.
Ранее бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой высказался относительно отставки итальянского специалиста.
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