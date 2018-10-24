Федун отказался комментировать переговоры с Кононовым

«Спартак» отказался комментировать переговоры с тренером «Арсенала»

Федун не изъявил желание обсуждать кандидатуру Кононова на пост наставника красно-белых вместо уволенного 22 октября Массимо Карреры

"Не комментирую, извините. До свидания", — ответил Федун.

Появилась информация, что в владелец "Спартака" приехал на стадион "Открытие Арена" для переговоров с тренером тульского клуба.