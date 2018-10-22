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В Германии высмеяли «Баварию» за критику СМИ
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В Германии высмеяли «Баварию» за критику СМИ 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Немецкий интернет-портал TZ с иронией отреагировал на победу "Баварии" над "Вольфсбургом" (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Германии по футболу, сообщает "Советский спорт".
В тексте заметки, посвященной победе мюнхенцев, написано:
"После яростной пресс-конференции боссов "Баварии" и выездной победы над "Вольфсбургом" мы подведем итоги выходных. "Бавария" — это супер".
При этом слово "супер" написано десятки раз.
Таким образом TZ посмеялся над руководством "Баварии", которое созвало специальную пресс-конференцию, чтобы обвинить журналистов в чрезмерной критике игроков.
Ранее сообщалось, что защитник "Баварии" Матс Хуммельс назвал зарплату футболистов компенсацией за обильную критику.
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