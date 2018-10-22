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Кокорину и Мамаеву доверили мыть туалеты
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Кокорину и Мамаеву разрешили мыть туалеты по очереди 

Рамблер 2 часа назад
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вольны не мыть унитазы в «Бутырке», стало известно «Московскому комсомольцу».
По информации издания, после перемещения из карантинных камер в обычные Кокорин и Мамаев по распоряжению начальника СИЗО Сергея Телятникова попали в отдельный корпус, камеры которого рассчитаны максимум на четверых арестантов.
«Многие заключенные хотели бы заполучить к себе "сладких булочек", "мажоров", с которых можно было бы вымогать деньги на "общак"», — объясняет издание причину такого решения.
Соседями Кокорина и Мамаева во избежание у них стресса остались те же люди, которые сидели с ними в карантинных камерах — воры и неплательщик алиментов. Лучшая камера — у Кокорина: в ней есть даже видеодомофон, через который форвард «Зенита» может общаться с дежурным сотрудником.
«Даже туалет они моют исключительно по своему желанию (чередуясь с соседями)», — подытожил автор публикации.
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