Кокорину и Мамаеву доверили мыть туалеты

Кокорину и Мамаеву разрешили мыть туалеты по очереди

По информации издания, после перемещения из карантинных камер в обычные Кокорин и Мамаев по распоряжению начальника СИЗО Сергея Телятникова попали в отдельный корпус, камеры которого рассчитаны максимум на четверых арестантов.

«Многие заключенные хотели бы заполучить к себе "сладких булочек", "мажоров", с которых можно было бы вымогать деньги на "общак"», — объясняет издание причину такого решения.

Соседями Кокорина и Мамаева во избежание у них стресса остались те же люди, которые сидели с ними в карантинных камерах — воры и неплательщик алиментов. Лучшая камера — у Кокорина: в ней есть даже видеодомофон, через который форвард «Зенита» может общаться с дежурным сотрудником.

«Даже туалет они моют исключительно по своему желанию (чередуясь с соседями)», — подытожил автор публикации.