Ибрагимович забил в пятом матче MLS подряд

Ибрагимович забил в пятом матче подряд и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS

В матче 33-го тура регулярного чемпионата MLS «Миннесота Юнайтед» дома уступил «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1:3. Одним из главных героев встречи стал шведский нападающий гостей Златан Ибрагимович, открывший счёт и ставший автором голевой передачи. Одну результативную передачу отдал английский защитник Эшли Коул

Посмотреть результативные действия Ибрагимовича можно в официальном «твиттере» клуба.

Златан отличился в пятом матче подряд — в этих играх на его счету шесть голов и одна результативная передача. Ибрагимович с 22 мячами является вторым бомбардиром лиги, Хосеф Мартинес (30) из «Атланты Юнайтед» провёл на семь встреч больше.

Одержав третью победу в четырёх последних матчах, калифорнийцы (48 очков) закрепились на седьмом месте Западной конференции. Чтобы попасть в плей-офф, им нужно обойти «Реал Солт-Лейк», у которого в активе 49 баллов и 34 игры. У «Гэлакси» имеется матч в запасе. 28 октября они примут «Хьюстон Динамо».