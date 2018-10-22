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Хачериди объяснился за выходку в Москве
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Устроивший выходку с украинским флагом на матче в Москве футболист объяснился 

Lenta.ru + ещё 5 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Защитник греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди объяснил, почему показал щитки с флагом Украины после матча квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» в Москве. Его слова приводит Sportarena со ссылкой на эфир программы «ПроФутбол».
«Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то из сектора "Спартака" начали тыкать пальцами, руками, говорить: "Иди сюда". Я же русский знаю и понимаю, что они говорят. Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. На этом все и закончилось», — заявил Хачериди.
По словам защитника, сын президента клуба Ивана Саввиди выразил недовольство случившимся, сказав, что его отец — русский, и поступок игрока можно расценить как проявление неуважения.
«Я объяснил Вадиму, что это не неуважение, а меня спровоцировали. Я ничего такого не сделал, просто показал, что я украинец и люблю свою страну», — отметил футболист.
14 августа во время матча Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОК Хачериди продемонстрировал болельщикам красно-белых свои щитки, на которых был изображен украинский флаг, чем вызвал возмущение российской общественности.
31-летний Хачериди выступал за киевское «Динамо» с 2007 по 2018 год. С 1 июля украинец защищает цвета греческого клуба.
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