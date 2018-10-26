Венгер может возглавить «Милан»

СМИ: Венгер может сменить Гаттузо на посту главного тренера «Милана»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может сменить Дженнаро Гаттузо на должности главного тренера итальянского «Милана».

Об этом информирует La Repubblica.

Отмечается, что Венгер рассматривается как возможная замена Гаттузо на посту главного тренера «Милана». Клуб всерьёз рассматривает возможную отставку нынешнего наставника после поражений от «Интера» и «Бетиса».

При этом 31 октября должность исполнительного директора итальянского клуба займёт Иван Газидис , которые ранее вместе с французским специалистом работал в «Арсенале».

Венгер возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 год. За это время он помог «Арсеналу» три раза выиграть чемпионат Англии, а также по семь раз завоевать Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2005/06 он довёл «Арсенал» до финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» уступили «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу.