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Фанаты «Спартака» поддержали уволенного Карреру
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Фанаты «Спартака» поддержали уволенного Карреру 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Объединение фанатов «Спартака» поддержало, поблагодарило и пожелало удачи уволенному тренеру команды Массимо Каррере. Об этом свидетельствует сообщение на официальном сайте «Фратрии».
«Massimo, grazie di tutto (Массимо, спасибо за все. — Прим. ред.)!» — обратились фанаты к итальянцу на его родном языке.
По-русски болельщики уточнили, за что именно благодарны уже бывшему тренеру «Спартака» — за то, что принес команде первое за 16 лет чемпионство.
«Фратрия» пожелала Каррере удачи, а также подчеркнула, что фанаты «Спартака» всегда поддерживали его.
Сегодня утром пресс-служба «Спартака» сообщила, что совет директоров клуба принял решение уволить Массимо Карреру с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов прошлого сезона и отсутствия «тенденции к улучшению» в нынешнем.
Итальянец возглавил «Спартак» в 2016 году. В том же сезоне московский футбольный клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России.
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