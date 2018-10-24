Глушаков встретится с фанатами «Спартака»

Глушаков заявил, что планирует встретиться с фанатами «Спартака»

«Правда ли, что я планирую встречу с фанатами? Да, это в моих планах. Больше ничего сказать не могу», — цитирует футболиста Sport24.

После увольнения специалиста Глушаков вернулся к работе с основой, что возмутило болельщиков московского клуба.

Ранее Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым.