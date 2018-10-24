Глушаков встретится с фанатами «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что планирует провести встречу с фанатами красно-белых.
«Правда ли, что я планирую встречу с фанатами? Да, это в моих планах. Больше ничего сказать не могу», — цитирует футболиста Sport24.
Напомним, что ранее Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой экс-наставника Массимо Карреры.
После увольнения специалиста Глушаков вернулся к работе с основой, что возмутило болельщиков московского клуба.
Ранее Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым.