«Спартак» без Карреры остался без победы в Лиге Европы

«Спартак» без Карреры снова остался без победы в Лиге Европы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» из Глазго в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла на стадионе «Айброкс» и завершилась со счетом 0:0. В первом туре «Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» со счетом 0:2, во втором сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» — 3:3. 22 октября «Спартак» расстался с итальянским наставником Массимо Каррерой . Исполняющим обязанности главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо. Еще один российский клуб — «Краснодар» — на выезде встречался с бельгийским «Стандартом». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Стандарта». На 39-й минуте счет открыл нападающий российской команды Ари. На 47-й счет сравнял форвард Рено Эмон. Бельгийцы вышли вперед благодаря голу защитника Константиноса Лайфиса в компенсированное время на 92-й минуте. В двух первых матчах Лиги Европы «Краснодар» обыграл турецкий «Акхисар Беледиеспор» (1:0) и испанскую «Севилью» (2:1).