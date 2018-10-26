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«Спартак» без Карреры остался без победы в Лиге Европы
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«Спартак» без Карреры снова остался без победы в Лиге Европы 

Lenta.ru + ещё 61 26 минут назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Московский «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» из Глазго в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на стадионе «Айброкс» и завершилась со счетом 0:0.
В первом туре «Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» со счетом 0:2, во втором сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» — 3:3.
22 октября «Спартак» расстался с итальянским наставником Массимо Каррерой. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо.
Еще один российский клуб — «Краснодар» — на выезде встречался с бельгийским «Стандартом». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Стандарта». На 39-й минуте счет открыл нападающий российской команды Ари. На 47-й счет сравнял форвард Рено Эмон. Бельгийцы вышли вперед благодаря голу защитника Константиноса Лайфиса в компенсированное время на 92-й минуте.
В двух первых матчах Лиги Европы «Краснодар» обыграл турецкий «Акхисар Беледиеспор» (1:0) и испанскую «Севилью» (2:1).
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