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Карреру позвали посмотреть на другой «Спартак»
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Карреру позвали посмотреть на другой «Спартак» 

Lenta.ru + ещё 46 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Спартак» из Юрмалы пригласил итальянского тренера Массимо Карреру на ближайший матч чемпионата Латвии с клубом «РФШ». Как сообщается в Facebook клуба, специалист согласился.
Встреча состоится 28 октября. Эта игра станет последней в национальном первенстве. Пресс-служба «Спартака» отметила, что хочет сделать матч «праздником для своих болельщиков».
Каррера 22 октября был уволен из московского «Спартака», который он возглавлял с 2016 года. В клубе объяснили это решение низкими результатами команды в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности был назначен испанский специалист Рауль Рианчо.
Под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. В сезоне-2018/2019 москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив ПАОК в квалификации турнира.
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