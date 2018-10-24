«Я не змея»: Каррера простился со «Спартаком»

Каррера подвел итоги работы в «Спартаке» и простил Глушакова

Итальянский тренер Массимо Каррера подвел итоги работы в московском «Спартаке» , заявив, что испытывал колоссальный стресс, но не жалеет о полученном опыте. По словам наставника, если у него и были претензии к отдельным футболистам или решениям руководства, он оставит их при себе.

22 октября футбольный «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой, что вызвало у болельщиков и журналистов немало вопросов. Через два дня итальянский специалист решил организовать встречу с представителями прессы, чтобы расставить все точки над i. Пресс-конференция, которая длилась ровно час, прошла в президентском зале медиацентра МИА «Россия сегодня»

Более чем за полчаса до начала мероприятия у главного здания начали собираться болельщики «Спартака», которые захотели в последний раз увидеться со своим кумиром и пожелать ему удачи в дальнейшей карьере.

Болельщики пришли к зданию МИА "Россия сегодня" более чем за полчаса до начала пресс-конференции Массимо Карреры. pic.twitter.com/nwDhLXoUDu— Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 24 октября 2018 г.

В зал пресс-конференции Каррера зашел под овации журналистов, которых оказалось несколько больше, чем ожидалось — многим попросту не хватило места и пришлось стоять в проходах.

Прежде чем начать отвечать на вопросы представителей СМИ Массимо выступил с подготовленной заранее речью.

Перед началом пресс-конференции Массимо Каррера выступил с подготовленным обращением к болельщикам, футболистам, руководству клуба, а также всем, кто имеет отношение к "Спартаку" pic.twitter.com/9It2njxs3V— Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 24 октября 2018 г.

«Я провел два с половиной года в «Спартаке». Это был отличный опыт. Убежден, что за это время я сумел передать команде многое. Получилось так, что до меня «Спартак» много лет не завоевывал трофеев. Поэтому с уверенностью могу оценить свою работу положительно. Да, были взлеты и падения, но так происходит всегда и везде. Несмотря на те проблемы, которые происходили с командой в последнее время, мы находились всего в одном балле от второго места в чемпионате России.

Но прежде всего я хочу выразить благодарность своей семье и игрокам, которые работали со мной. Я дал им все, что имел. Думаю, что «Спартак» стал тем, кем должен был стать давно. Я многим обязан своим футболистам. Уверен, что смог передать им некоторые человеческие ценности. Ведь футболист — это, прежде всего, человек, и общественность оценивает не только его игровые, но и человеческие качества.

Я всегда любил всех, кто был рядом со мной в это время. Я любил всех вне зависимости от того, чем занимался тот или иной человек, который был рядом со мной. Да, в жизни встречаются и лживые люди, но пусть они с этим живут сами и стыдятся себя.

Спасибо Джанлуке Риомми и Дмитрию Аленичеву за то, что пригласили меня в свой тренерский штаб. Благодаря им я попал в «Спартак». Спасибо и сотрудникам базы в Тарасовке, которые всегда интересовались моими делами, баловали меня. Я никогда не чувствовал себя одиноким. Желаю успехов «Спартак». Он этого заслуживает.

Отдельно благодарю болельщиков «Спартака». Когда меня только назначили тренером команды, я встретился с фанатами и увидел в их глазах то, что они ждут от «Спартака»: чтобы команда боролась на поле и делала все возможное для победы. Благодарю их от всей души. Я бы хотел обнять их всех, каждого по отдельности. Мы расстаемся, но болельщики останутся в моем сердце навсегда. По сравнению с прошлыми тренерами я оказался «долгожителем» — во многом благодаря фанатам. Они всегда поддерживали команду — в любом уголке страны. Провожали от аэропорта до гостиницы. Сомневаюсь, что другие российские клубы могут похвастаться этим», — сказал Каррера.

А также Массимо отдельно поблагодарил @fratria за любовь, поддержку и веру. pic.twitter.com/t1MRt7zTnR— Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 24 октября 2018 г. Итальянец поблагодарил и сообщество болельщиков «Спартака» — «Фратрию». Но не ограничился поклонниками красно-белых. Каррера обратился и к фанатам других команд.

«Меня никто и никогда не считал врагом, меня уважали.

Хочу также сказать, что мысленно я сейчас с болельщиками ЦСКА, которые пострадали в римском метро. Надеюсь, с ними все будет хорошо», — прокомментировал Каррера происшествие, которое случилось перед матчем Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.

Кроме того, итальянский тренер оценил и Москву, в которой прожил более двух лет.

«Раньше москвичи казались мне холодными людьми, но я ошибся. Жители столицы часто узнавали меня на улицах города, всегда относились ко мне с теплом. Москва навсегда останется в моем сердце», — подытожил Массимо.

После того, как руководство «Спартака» приняло решение уволить Карреру, за тренера вступились болельщики. В частности, «Фратрия» выступила с заявлением в адрес боссов клуба, чтобы те разъяснили произошедшую ситуацию. Также руководству был поставлен ультиматум — или расстаться с некоторыми сотрудниками клуба, либо болельщики будут бойкотировать домашние матчи «Спартака». В ответ на это Каррера попросил фанатов отказаться от таких мер.

«Я всегда вкладывал душу и сердце в свою работу, и поддержка болельщиков была мне очень важна.

Надеюсь, что я хотя бы частично отплатил им за это нашими победами. Я очень старался сохранить у них хорошую память о себе. Однако призываю фанатов приходить на стадион и дальше. Команде очень нужна поддержка. Всегда. Игроки и тренеры уходят, но «Спартак» всегда остается», — заявил специалист.

Комментируя свое увольнение, итальянец заявил, что руководство клуба посчитало его последние результаты неудовлетворительными.

«Нельзя всегда говорить о том, что команда со мной когда-то выиграла чемпионат и Суперкубок. Это в прошлом. В последних матчах мы терпели неудачи. Я понимаю и принимаю решение руководства», — сказал он.

Одной из животрепещущих тем беседы стали и отношения Карреры с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым . Ранее он и Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основной командой, а после увольнения тренера — возвращены. На следующий день после отставки Каррера решил провести прощальный ужин с футболистами. Однако на встрече не оказалось только Глушакова.

«Наконец-то я закрою эту тему. Глушакова не было на ужине, да. Но у меня не было с ним никаких проблем. Да, он капитан команды, но у меня были с ним такие же отношения, как и с другими игроками «Спартака». В прошлом сезоне я поспособствовал тому, чтобы клуб продлил с ним контракт. Если и были какие-то недопонимания между нами, то я заберу их с собой. Я не змея», — ответил Каррера.

К слову, сам Глушаков у себя в инстаграме поблагодарил Карреру за чемпионский сезон, однако пост собрал множество негативных комментариев. В том числе возмутилась одна из дочерей Карреры — Мартина, написавшая «Are you serious?».

Массимо же, прокомментировав это, сказал, что «дочь защищает его, ведь он ее папа».

Возмущение у болельщиков вызвала и работа пресс-службы «Спартака», которая в соцсетях и на официальном сайте к новости о расставании с тренером поставила не его фотографию, а фото стадиона. Сам Каррера отшутился, что он «просто напросто выглядел плохо на фото, поэтому лучшим выбором стал стадион».

За два с половиной года в России «Спартак» под руководством итальянца одержал немало громких побед, но случались и серьезные поражения. По словам Массимо, он больше всего запомнил две игры в Лиге чемпионов сезона-2017/18, когда красно-белые обыграли со счетом 5:1 «Севилью» и крупно уступили «Ливерпулю» — 0:7. Впрочем, он также не отрицал, что за этот период испытывал большой стресс во время работы.

«Пока что поживу в Москве, отдохну, а потом возьму полноценный отпуск. Это были напряженные годы, я испытывал колоссальный стресс. У меня в голове постоянно крутились мысли о правильности своих действий», — рассказал он.

Также Каррера не смог не оценить футбол в России, а также своих коллег.

«За эти годы в России я ощутил мощный рост российского футбола.

Ваша сборная подтвердила это на чемпионате мира. Я всегда чему-то учусь. И, несомненно, вырос в профессиональном плане, взяв что-то от других специалистов в России. Также я бы хотел подчеркнуть, что очень рад и горд тем, что помог нескольким ребят из спартаковской академии пробиться на взрослом уровне. Российским молодым футболистам светит яркое будущее», — сказал Каррера.

Ну, куда же без мистера Трабукки. pic.twitter.com/DGvoQEv7z0— Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 24 октября 2018 г.

Итальянский тренер также не исключил возможности как вернуться в «Спартак» в будущем, так и возглавить другой российский клуб. По словам наставника, он рассмотрит любое конкретное предложение.

Ранее поступила информация, что Каррера отказался от возможности посетить ближайший домашний матч «Спартака», чтобы попрощаться с болельщиками.

«Измайлов сказал мне об этом сразу же после расторжения контракта. Но теперь я не принадлежу «Спартаку». Поймите меня правильно: я не хочу мешать новому тренеру. Было бы приятно увидеть болельщиков и их любовь. Но лучше сделать это иначе.

Встретиться с ними на Красной площади? Это хорошая идея»,

В конце пресс-конференции Каррера ответил на вопрос, как ему работалось с Федуном. Тренер выступил тактично и не сказал ни слова критики в адрес своего бывшего руководителя, которого часто критикуют болельщики «Спартака».

«Не знаю, как он работал раньше, но у нас были хорошие отношения. Могу только поблагодарить его за предоставленную возможность работать главным тренером «Спартака», — заключил тренер.

По окончании пресс-конференции Каррера сфотографировался и раздал автографы журналистам. Из здания МИА «Россия сегодня» итальянец уехал только после шести часов вечера: тренера встретила толпа болельщиков, которые скандировали имя итальянца, а также благодарили его за те успехи, которых он достиг со «Спартаком».