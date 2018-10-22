Криминальный авторитет рассказал о судьбе Мамаева и Кокорина

Михаил Орский в эфире НСН объяснил, почему футболистам нечего бояться во время отбывания срока.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в хорошие условия в СИЗО, заявил накануне начальник исправительного учреждения Сергей Телятников. Сейчас они содержатся в камерах, которые рассчитаны на 2-4 человек. Известно, что в камеры с ними посадили заключённых, с которыми они были на карантине, сообщает «Московский комсомолец». При этом, особо подчеркнул Телятников, футболисты активно участвуют во внутренней жизни «Бутырки», в том числе не отказываются мыть туалеты, и даже делают это по собственному желанию, чередуясь с соседями по камере.
Криминальный авторитет, по собственному определению — «рэкетир на пенсии», автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» Михаил Орский рассказал НСН, как подобное поведение может повлиять на дальнейшую судьбу Кокорина и Мамаева в местах не столь отдаленных.
«Ничего плохого там с ними не случится, если только они сами этого не захотят. Дело в том, что там есть тысячи людей, которые гораздо хуже них. Это гомосексуалисты, насильники, растлители, наркоторговцы, то есть там полным полно подследственных, которые действительно достойны презрения и даже гораздо большего. Недаром по статистике какая-то часть, например насильников и педофилов, до суда не доживает. Правосудие вершится прямо там, в тюрьме», — рассказал Михаил Орский.
Из-за шумихи в СМИ Кокорин и Мамаев останутся без поблажек в тюрьме По его словам, в тюрьмах «полно шпаны и хулиганья», которые дерутся после употребления большого количества алкоголя. Криминальный авторитет добавил, что футболисты в данном случае отличаются от «подвыпившего ПТУшника» только гламурностью и известностью.
«Ничего не случится, если только они сами не выморозят. Как я понял, хотя стараюсь про них не читать, мне это не интересно, их посадили в так называемую спецкамеру. Я, например, сидел в камере на шестерых. Камер на двоих в мое время не было. Это вообще курорт для думающих, читающих людей. Если они там, в "Букварях" будут искать знакомые буквы, конечно, они горя хапнут. Не с кем будет в шашки поиграть, потрещать с такой же молодежью. Туда сажают в основном чиновников за крупные взятки, и, конечно, они там читают, пишут, осмысливают свою жизнь, это просто такой долговременный отдых с не очень хорошим питанием. Хотя питание тоже зависит от посылок, передач. Ну и соответственно, кто там за них убираться-то будет? В большой камере, человек на 30, обязательно один-два педераста найдутся, которые драят унитазы. А в камере на двух человек: чем футболист блатнее какого-нибудь взяточника, который сидит рядом с ним? Конечно, будут по очереди убираться, никуда не денутся», — объяснил писатель.
Напомним, Кокорин и Мамаев находятся под арестом по делу об избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, директора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой.