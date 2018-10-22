Криминальный авторитет рассказал о судьбе Мамаева и Кокорина в тюрьме

Михаил Орский в эфире НСН объяснил, почему футболистам нечего бояться во время отбывания срока.

Криминальный авторитет, по собственному определению — «рэкетир на пенсии», автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» Михаил Орский рассказал НСН, как подобное поведение может повлиять на дальнейшую судьбу Кокорина и Мамаева в местах не столь отдаленных.

«Ничего плохого там с ними не случится, если только они сами этого не захотят. Дело в том, что там есть тысячи людей, которые гораздо хуже них. Это гомосексуалисты, насильники, растлители, наркоторговцы, то есть там полным полно подследственных, которые действительно достойны презрения и даже гораздо большего. Недаром по статистике какая-то часть, например насильников и педофилов, до суда не доживает. Правосудие вершится прямо там, в тюрьме», — рассказал Михаил Орский.

Из-за шумихи в СМИ Кокорин и Мамаев останутся без поблажек в тюрьме По его словам, в тюрьмах «полно шпаны и хулиганья», которые дерутся после употребления большого количества алкоголя. Криминальный авторитет добавил, что футболисты в данном случае отличаются от «подвыпившего ПТУшника» только гламурностью и известностью.