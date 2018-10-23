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Решена судьба ребенка Кержакова
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Жена отсудила у Александра Кержакова право на ребенка 

Спорт-Экспресс + ещё 41 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Милана Кержакова, жена бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова, отсудила у него право на воспитание ребенка в ходе бракоразводного процесса, сообщает Super.ru.
Сегодня в Петербурге суд определил, что полуторагодовалый Артемий будет жить с мамой.
Милана и Александр Кержаковы приняли решение развестись около месяца назад — первой об этом заявила супруга спортсмена. В браке пара прожила только два года, за это время у них родился сын, но вскоре после рождения малыша начались семейные проблемы.
Александр обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратах, а Милана его — в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.
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