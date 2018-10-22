Защитник «Реала» Рамос дважды ударил одноклубника мячом

Во время подготовки к матчу против чешской "Виктории" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов испанец был недоволен игрой защитника Серхио Регилона , из-за чего он ударил его мячом во время тренировки, а также после ее окончания.

Встреча "королевского клуба" с "Викторией" состоится 23 октября в 22.00 по московскому времени.