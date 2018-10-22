Защитник «Реала» Рамос дважды ударил одноклубника мячом 

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос ударил товарища по команде мячом, сообщает "Советский спорт".
Во время подготовки к матчу против чешской "Виктории" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов испанец был недоволен игрой защитника Серхио Регилона, из-за чего он ударил его мячом во время тренировки, а также после ее окончания.
Встреча "королевского клуба" с "Викторией" состоится 23 октября в 22.00 по московскому времени.
Ранее главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении к "сливочным".