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Глушаков и Ещенко вернулись в основу «Спартака»
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Глушаков и Ещенко вернулись в основу «Спартака» 

Рамблер + ещё 39 28 минут назад
Фото: ТАСС
Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернулись к тренировкам с основной командой после месяца тренировок с молодежной, куда были отправлены за критику бывшего главного тренера Массимо Карреры.
Примерно месяц назад Глушаков и Ещенко лайкнули в соцсетях пост с критикой в адрес итальянца и были отправлены им тренироваться и играть за молодежную команду «Спартака».
Вчера «Спартак» уволил Карреру за неудовлетворительные результаты прошлого сезона и отсутствие «тенденции к улучшению» в нынешнем, а сегодня в официальном твиттере клуба появилась фотография с тренировки основной команды, на которой запечатлены Глушаков и Ещенко.
Накануне вечером и Глушаков, и Ещенко поблагодарили уволенного тренера: первый — за чемпионство, второй — «за все». Другие «спартаковцы» также выразили бывшему наставнику благодарность. По данным «Чемпионата», Каррера ответил каждому из них, за исключением одного — Глушакова.
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