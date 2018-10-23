Глушаков и Ещенко вернулись в основу «Спартака»

Примерно месяц назад Глушаков и Ещенко лайкнули в соцсетях пост с критикой в адрес итальянца и были отправлены им тренироваться и играть за молодежную команду «Спартака».

Вчера «Спартак» уволил Карреру за неудовлетворительные результаты прошлого сезона и отсутствие «тенденции к улучшению» в нынешнем, а сегодня в официальном твиттере клуба появилась фотография с тренировки основной команды, на которой запечатлены Глушаков и Ещенко.

Накануне вечером и Глушаков, и Ещенко поблагодарили уволенного тренера: первый — за чемпионство, второй — «за все». Другие «спартаковцы» также выразили бывшему наставнику благодарность. По данным «Чемпионата», Каррера ответил каждому из них, за исключением одного — Глушакова.